Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Захватывающий спин-офф «Смешариков», призванный заинтересовать юных зрителей в науке и познакомить их с необычными фактами об окружающем мире. В центре сюжета мультсериала – Лосяш и Пин, которые помогают своим товарищам понять, как устроены научные изобретения, а также объясняют законы физики, биологические процессы и многое другое. Помогает им в этом верный летающий корабль «Шаролет», ставший базой для исследований и научных экспериментов. Героев ждут приключения, новые открытия и знания. Присоединяйтесь к ним и смотрите все серии «Смешарики. Пин-код» онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

