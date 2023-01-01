Смешарики: Азбука дружбы народов
Wink
Детям
Смешарики: Азбука дружбы народов
8.92022, Смешарики: Азбука дружбы народов 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Любимые герои знакомят зрителей с традициями разных народов России
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Изучаем богатства и красоты России вместе со Смешариками! Вашему вниманию — образовательный проект, нацеленный на знакомство с культурой разных народов нашей страны. «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно на видеоплатформе Wink.

Вместе со Смешариками юные зрители отправляются в самые разные места, чтобы побывать в каждом уголке нашей огромной страны. Все ради исследования традиций и обычаев разных народов, населяющих Россию. По пути Крош, Кар-Карыч, Бараш, Нюша, Лосяш и Ежик побывают в гостях у бурят, татар, марийцев, калмык, якутов, удмуртов и многих других.

Давайте знакомиться с многонациональной Россией вместе! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года доступен в высоком качестве на стриминг-платформе Wink.

Все сезоны сериала Смешарики: Азбука дружбы народов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики: Азбука дружбы народов»

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