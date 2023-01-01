Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

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Отправляемся в путь изучать нашу многонациональную страну! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» появился благодаря гранту Президентского фонда. Смотрите «Смешарики: Азбука дружбы народов» все серии первого сезона на видеоплатформе Wink.



В первом сезоне Смешарики отправляются в познавательное путешествие по России, чтобы познакомиться �с населяющими страну народами. Их ждет изучение тонкостей разных языков и музыкального восприятия, местных мифов и легенд, национальных праздников и блюд. Герои попробуют соорудить якутский балаган, улучшат свои кулинарные навыки, испытают на прочность сани-нарты и многое другое.



Присоединяйтесь к новым приключениям Смешариков, чтобы вместе выяснить, чем живут различные народы России. 1 сезон мультсериала «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно в видеосервисе Wink.



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