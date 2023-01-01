Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
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Отправляемся в путь изучать нашу многонациональную страну! Мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» появился благодаря гранту Президентского фонда. Смотрите «Смешарики: Азбука дружбы народов» все серии первого сезона на видеоплатформе Wink.
В первом сезоне Смешарики отправляются в познавательное путешествие по России, чтобы познакомиться �с населяющими страну народами. Их ждет изучение тонкостей разных языков и музыкального восприятия, местных мифов и легенд, национальных праздников и блюд. Герои попробуют соорудить якутский балаган, улучшат свои кулинарные навыки, испытают на прочность сани-нарты и многое другое.
Присоединяйтесь к новым приключениям Смешариков, чтобы вместе выяснить, чем живут различные народы России. 1 сезон мультсериала «Смешарики: Азбука дружбы народов» смотреть онлайн можно в видеосервисе Wink.
Сериал Смешарики: Азбука дружбы народов 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Штурмак
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ОВСценарист
Ольга
Вербицкая
- МКСценарист
Мария
Корнилова
- АКСценарист
Алена
Кропачева
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ТППродюсер
Татьяна
Павлова
- АОПродюсер
Анастасия
Опенченко
- ТВХудожница
Татьяна
Водоскова
- ЕМХудожница
Елена
Мамаева
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда