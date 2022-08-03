Царевны (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн
9.02018, Царевны. Сезон 1. Серия 24
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 1
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 2
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 3
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 4
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 5
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 6
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 7
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 8
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 9
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 10
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 11
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 12
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 13
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 14
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 15
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 16
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 17
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 18
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 19
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 20
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 21
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 22
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 23
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 24
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 25
- 0+7 мин
Царевны
Сезон 1 Серия 26
О сериале
Озорные девочки-волшебницы с прототипами из народных сказок учатся в школе магии и противостоят Бабе Яге. Смотрите все серии 1 сезона мультсериала «Царевны» на Wink, чтобы узнать, что ждет героинь на острове, полном загадок. Директор школы волшебников Дивногорья Кощей Бессмертный готовится принять новых учениц. До этого там не учили девочек, и он полон сомнений. Но Кот Баюн и учительница Марлен убеждают его дать юным волшебницам шанс. Впечатленный талантами девочек Кощей принимает их в школу. Теперь они узнают много интересного и поучаствуют в захватывающих приключениях, о которых расскажет сериал «Царевны», который можно посмотреть онлайн в видеоcервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- Режиссёр
Константин
Бронзит
- АСРежиссёр
Алексей
Судаков
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- Актриса
Юлия
Рудина
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- ЕЧАктриса
Елизавета
Чабан
- АКАктриса
Алёна
Кононова
- СКАктёр
Станислав
Концевич
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- Актёр
Сергей
Дьячков
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- ЕКСценарист
Екатерина
Кожушаная
- АССценарист
Александр
Синицын
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- НИПродюсер
Наталья
Иванова-Достоевская
- ЛЦПродюсер
Людмила
Цой
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- МТКомпозитор
Михаил
Тебеньков