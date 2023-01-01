Биография

Джон Ву — гонконгский и американский режиссер, сценарист, продюсер, актер и монтажер. Родился в Гуанчжоу 1 мая 1946 года. Карьеру начал в 1969 году на киностудии Гонконга: два года редактировал сценарии, после чего занял должность помощника директора. Его первой режиссерской работой стали «Молодые драконы» — картина в стиле кунг-фу, отличающаяся динамичными боевыми сценами. После успешного дебюта режиссер продолжил снимать боевики. Уже в 80-х годах в его проектах появился узнаваемый стиль, сделавший его знаменитым. В период работы в Гонконге Джон Ву создал такие фильмы, как «Рука смерти», «Наемный убийца», «Пуля в голове», «Круто сваренные». Голливудская эпоха, начавшаяся с середины 90-х годов, ознаменовалась выходом фильмов «Трудная мишень», «Миссия невыполнима 2», «Час расплаты». Отдельно в его творческой биографии выделяется картина «Без лица», которая принесла ему статуэтку «Сатурн» в номинации «Лучший режиссер». Также мастер боевиков удостоился награды Азиатской киноакадемии за фильм «Битва у Красной скалы 2» и получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Джон Ву вошел в историю как классик экшена и революционер в жанре боевика. Его уникальный стиль, основанный на сочетании боевых искусств, эмоциональной глубины и хореографии, стал источником вдохновения для целого поколения голливудских режиссеров, среди которых Квентин Тарантино, Люк Бессон и сестры Вачовски.