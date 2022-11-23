Кровные братья (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Криминальная ретро-драма о провинциалах, которых поиски счастья в большом городе вывели на кривую дорожку. Один из продюсеров – культовый Джон Ву. Китай, 1930-е. Ху, его брат Фенг и лучший друг Канг не видят для себя никаких перспектив в родной деревне и решают отправиться в Шанхай за лучшей долей. Ху и Фенг начинают работать рикшами, а Канг устраивается в клуб, куда со временем ему удается пристроить и товарищей. В обязанности троицы входит выполнение поручений криминального авторитета Хонга. Однажды он приказывает Кангу, Ху и Фенгу убить Марка, который был лучшим другом Хонга, но вступил в связь с его девушкой Лолой. Это задание становится испытанием и для дружбы трех главных героев.

