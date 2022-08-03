Сердце земли
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Сердце земли

Сердце земли (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.52007, El corazón de la tierra
Драма, Мелодрама98 мин18+

О фильме

Маленький городок в Андалузии живeт в напряжении. Практически всe население города работает на шахте, владельцы которой — англичане. Недовольные условиями труда, горняки вступают со своими нанимателями в спор, который грозит перерасти в войну.

Страна
Великобритания, Испания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце земли»