Сердце земли (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.52007, El corazón de la tierra
Драма, Мелодрама98 мин18+
О фильме
Маленький городок в Андалузии живeт в напряжении. Практически всe население города работает на шахте, владельцы которой — англичане. Недовольные условиями труда, горняки вступают со своими нанимателями в спор, который грозит перерасти в войну.
СтранаВеликобритания, Испания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
5.5 IMDb
- АКРежиссёр
Антонио
Куадри
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Бернард
Хилл
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ХПАктёр
Хорхе
Перугоррия
- АФАктриса
Ана
Фернандес
- ЭДАктриса
Эльвира
Де Арминьян
- НКАктриса
Наталия
Куэснел
- ФРАктёр
Фернандо
Рамальо
- ДКСценарист
Док
Компрату
- АКСценарист
Антонио
Куадри
- АКПродюсер
Антонио
Куадри
- ЛАПродюсер
Луис
Анхель Бельяба
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- ХГОператор
Хавьер
Г. Сальмонес
- ФОКомпозитор
Фернандо
Орти