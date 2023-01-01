Биография

Скотт Гленн — актер театра, кино и телевидения. Родился в Питтсбурге 26 января 1941 года. В юности поступил в Колледж Вильгельма и Марии, где учился на факультете английского языка и культуры. Служил в морской пехоте, а затем работал репортером. Мечтал стать драматургом, но решил связать свою жизнь с актерством и стал брать уроки театрального мастерства. В 1965 году впервые поднялся на сцену Бродвея, сыграв в пьесе The Impossible Years. Сегодня фильмография Скотта Гленна насчитывает более 110 работ. Его можно встретить в полнометражных картинах «Солдаты Буффало», «Молчание ягнят», «Тренировочный день», «Эволюция Борна», «Писатели свободы», а также в сериалах «Сорвиголова», «Касл-Рок».