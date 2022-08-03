Город Бога
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Город Бога

Город Бога (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

8.72002, Cidade de Deus
Драма, Криминал124 мин18+

О фильме

Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» — трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по кличке «Ракета», балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями и его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера.

Страна
Франция, Бразилия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город Бога»