Город Бога (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» — трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по кличке «Ракета», балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями и его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера.

