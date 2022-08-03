Город Бога (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
8.72002, Cidade de Deus
Драма, Криминал124 мин18+
О фильме
Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» — трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Главные герои фильма — парень по кличке «Ракета», балансирующий между честной жизнью и мелкими правонарушениями и его знакомый Дадинью, который с восьми лет начал карьеру гангстера.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ФМРежиссёр
Фернанду
Мейреллиш
- КЛРежиссёр
Катя
Лунд
- АРАктёр
Алешандре
Родригис
- ЛФАктёр
Леандру
Фирмину
- ФХАктёр
Феллипе
Хаагенсен
- ДСАктёр
Дуглас
Силва
- ДХАктёр
Джонатан
Хаагенсен
- МНАктёр
Матеус
Наштергаэли
- СЖАктёр
Сеу
Жоржи
- ЖСАктёр
Жефешандер
Суплину
- Актриса
Алиси
Брага
- ЭГАктёр
Эмерсон
Гомес
- ПЛСценарист
Паолу
Линс
- АБПродюсер
Андреа
Барата Рибейро
- БСХудожница
Биа
Сальгадо
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде
- СКОператор
Сесар
Карлоне
- ЭККомпозитор
Эд
Кортес
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто