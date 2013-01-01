Саванна
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Саванна

Саванна (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.62013, Savannah
Драмы, Семейные105 мин18+

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Сюжет

Реальная история аристократа 1900-х годов Варда Аллена, который основал деловое партнерство с освобожденным рабом Крисмасом Моултрье на фоне нетерпимости к афроамериканцам в стране.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb