Саванна (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Реальная история аристократа 1900-х годов Варда Аллена, который основал деловое партнерство с освобожденным рабом Крисмасом Моултрье на фоне нетерпимости к афроамериканцам в стране.



Саванна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской оз�вучке на видеосервисе Wink.