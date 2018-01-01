Wink
Реальная любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Реальная любовь»

Режиссёры

Ричард Кёртис

Ричард Кёртис

Richard Curtis
Режиссёр

Актёры

Хью Грант

Хью Грант

Hugh Grant
АктёрThe Prime Minister
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрBilly Mack
Лиам Нисон

Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрDaniel
Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаKaren
Колин Фёрт

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрJamie
Алан Рикман

Алан Рикман

Alan Rickman
АктёрHarry
Мартина МакКачон

Мартина МакКачон

Martine McCutcheon
АктрисаNatalie
Кира Найтли

Кира Найтли

Keira Knightley
АктрисаJuliet
Крис Маршалл

Крис Маршалл

Kris Marshall
АктёрColin Frissell
Лора Линни

Лора Линни

Laura Linney
АктрисаSarah

Сценаристы

Ричард Кёртис

Ричард Кёртис

Richard Curtis
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Дункан Кенуорси

Дункан Кенуорси

Duncan Kenworthy
Продюсер
Лиза Чейсин

Лиза Чейсин

Liza Chasin
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Андрей Градов

Андрей Градов

Актёр дубляжа

Художники

Джонатан МакКинстри

Джонатан МакКинстри

Jonathan McKinstry
Художник
Род МакЛин

Род МакЛин

Rod McLean
Художник
Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница

Монтажёры

Ник Мур

Ник Мур

Nick Moore
Монтажёр

Операторы

Майкл Коултер

Майкл Коултер

Michael Coulter
Оператор

Композиторы

Крэйг Армстронг

Крэйг Армстронг

Craig Armstrong
Композитор