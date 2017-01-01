Париж подождет
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Париж подождет

Париж подождет (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.62017, Paris Can Wait
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
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Сюжет

Анна замужем за успешным кинопродюсером, но чувствует себя одинокой и от того несчастной женщиной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Париж подождет»

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