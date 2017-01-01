Париж подождет (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.62017, Paris Can Wait
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Анна замужем за успешным кинопродюсером, но чувствует себя одинокой и от того несчастной женщиной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем...
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭКРежиссёр
Элинор
Коппола
- Актриса
Дайан
Лэйн
- АВАктёр
Арно
Вьяр
- Актёр
Алек
Болдуин
- ЭТАктриса
Элиз
Тиельрууа
- ЭНАктриса
Элоди
Наварр
- СБАктёр
Серж
Бутлерофф
- СМАктёр
Седрик
Монне
- АКАктриса
Аврора
Клеман
- ДНАктриса
Давия
Нельсон
- ЭКСценарист
Элинор
Коппола
- ЭКПродюсер
Элинор
Коппола
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Художница
Милена
Канонеро
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- КФОператор
Кристель
Форнье
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман