Париж подождет (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Анна замужем за успешным кинопродюсером, но чувствует себя одинокой и от того несчастной женщиной. Когда супруг уезжает в очередную командировку, героиня отправляется на автомобиле из Канн в Париж. Сопровождает ее деловой партнер мужа, который окажется искусным обольстителем...



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