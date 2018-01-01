Wink
Фильмы
Красные огни
Актёры и съёмочная группа фильма «Красные огни»

Актёры и съёмочная группа фильма «Красные огни»

Режиссёры

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Режиссёр

Актёры

Киллиан Мерфи

Cillian Murphy
АктёрTom Buckley
Роберт Де Ниро

Robert De Niro
АктёрSimon Silver
Сигурни Уивер

Sigourney Weaver
АктрисаMargaret Matheson
Элизабет Олсен

Elizabeth Olsen
АктрисаSally Owen
Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрPaul Shackleton
Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
АктрисаMonica Hansen
Крэйг Робертс

Craig Roberts
АктёрBen
Леонардо Сбаралья

Leonardo Sbaraglia
АктёрLeonard Palladino
Адриан Ленокс

Adriane Lenox
АктрисаRina
Гэррик Хэйгон

Garrick Hagon
АктёрHoward McColm

Сценаристы

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Сценарист

Продюсеры

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Продюсер
Адриан Герра

Adrián Guerra
Продюсер
Дэниэл Бекерман

Daniel Bekerman
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа

Художники

Патрисия Монне

Patricia Monné
Художница

Монтажёры

Родриго Кортес

Rodrigo Cortés
Монтажёр

Операторы

Шави Хименес

Xavi Giménez
Оператор

Композиторы

Виктор Рейес

Víctor Reyes
Композитор