Мудрость крокодилов (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Загадочному и неотразимому Стивену нужна кровь молодых женщин, чтобы жить. В ней он ищет сущность любви, без этого ингредиента он обречен на медленную гибель.
Он - современный вампир в бесконечных поисках своей единственной возлюбленной. Юные красавицы бессильны перед его чарами, но Стивену нужна та, кто будет любить его беззаветно и страстно.
Когда в жизни Стивена появляется Анна, его чувства впервые находят ответ в ее трепетном сердце, но Анна еще не знает, что своим избранницам в обмен на любовь Стивен может предложить лишь жестокую смерть...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Мелодрамы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛПРежиссёр
Люн
По-Чи
- Актёр
Джуд
Лоу
- ЭЛАктриса
Элина
Ловенсон
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- Актриса
Керри
Фокс
- СБАктёр
Стюарт
Боуман
- СДАктёр
С.Дж.
Десембер
- АХАктриса
Анастасия
Хилл
- НЛАктёр
Николас
Ламонт
- ДОАктёр
Джозеф
О’Конор
- ЭААктёр
Эшли
Артус
- ТУАктёр
Том
У
- ХПАктёр
Хонь
Пин Тан
- ЭКАктёр
Энтони
Коттон
- ПХСценарист
Пол
Хоффман
- КЧПродюсер
Кэролайн
Чоа
- ДЛПродюсер
Дэвид
Ласкеллес
- ЛДПродюсер
Лаура
Джулиан
- СМПродюсер
Скотт
Мик
- НСПродюсер
Найджел
Стаффорд-Кларк
- ЭХХудожник
Энди
Харрис
- БСХудожник
Бен
Скотт
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ОКОператор
Оливер
Кертис
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн