Мудрость крокодилов (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Загадочному и неотразимому Стивену нужна кровь молодых женщин, чтобы жить. В ней он ищет сущность любви, без этого ингредиента он обречен на медленную гибель.



Он - современный вампир в бесконечных поисках своей единственной возлюбленной. Юные красавицы бессильны перед его чарами, но Стивену нужна та, кто будет любить его беззаветно и страстно.



Когда в жизни Стивена появляется Анна, его чувства впервые находят ответ в ее трепетном сердце, но Анна еще не знает, что своим избранницам в обмен на любовь Стивен может предложить лишь жестокую смерть...



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