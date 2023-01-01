Мудрость крокодилов
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Мудрость крокодилов
7.91998, Мудрость крокодилов
Триллеры, Мелодрамы95 мин16+

Мудрость крокодилов (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Загадочному и неотразимому Стивену нужна кровь молодых женщин, чтобы жить. В ней он ищет сущность любви, без этого ингредиента он обречен на медленную гибель.

Он - современный вампир в бесконечных поисках своей единственной возлюбленной. Юные красавицы бессильны перед его чарами, но Стивену нужна та, кто будет любить его беззаветно и страстно.

Когда в жизни Стивена появляется Анна, его чувства впервые находят ответ в ее трепетном сердце, но Анна еще не знает, что своим избранницам в обмен на любовь Стивен может предложить лишь жестокую смерть...

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мудрость крокодилов»

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