Заклинание (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.92017, The Changeover
Триллер, Фэнтези89 мин18+
О фильме
Шестнадцатилетняя Лора и ее маленький брат Джако сталкиваются с могущественным древним духом, который вытягивает из мальчика энергию, чтобы омолодиться. Чтобы защитить малыша, Лора овладевает магическими приемами и вступает в схватку с демоном, а помогает ей семейство соседей-колдунов.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрФэнтези, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МХРежиссёр
Миранда
Харкурт
- СМРежиссёр
Стюарт
МакКензи
- Актёр
Тимоти
Сполл
- Актриса
Мелани
Лински
- Актриса
Люси
Лоулесс
- НГАктёр
Николас
Голицын
- ЭДАктриса
Эрана
Джеймс
- КХАктриса
Кейт
Харкурт
- БПАктёр
Бенжи
Перчес
- ЭЭАктриса
Элла
Эдвард
- Актриса
Томасин
Маккензи
- КВАктриса
Клер
Ван Бик
- ММСценарист
Маргарет
Маи
- СМСценарист
Стюарт
МакКензи
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВЛАктёр дубляжа
Виталий
Лойко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ККХудожница
Кирсти
Камерон
- ЭСОператор
Эндрю
Страуд