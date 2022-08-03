Заклинание
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Заклинание

Заклинание (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.92017, The Changeover
Триллер, Фэнтези89 мин18+

О фильме

Шестнадцатилетняя Лора и ее маленький брат Джако сталкиваются с могущественным древним духом, который вытягивает из мальчика энергию, чтобы омолодиться. Чтобы защитить малыша, Лора овладевает магическими приемами и вступает в схватку с демоном, а помогает ей семейство соседей-колдунов.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклинание»