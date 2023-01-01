Тайны и ложь (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.91996, Secrets & Lies
Драмы, Комедии134 мин18+
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Сюжет
У чернокожей лондонской девушки Гортензии умирает приемная мать, и она принимает решение найти свою биологическую мать. Параллельно выписываются образы Синди Роуз, матери Гортензии, которую она ищет, Роксаны, дочери Синди и сводной сестры героини с молодым ухажером, брата матери с его женой, живущих в отчуждении, близком к тихой ненависти... Многое изменится с появлением в доме нового члена семьи.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- Актёр
Тимоти
Сполл
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- КРАктриса
Клэр
Рашбрук
- ЭБАктриса
Элизабет
Беррингтон
- МОАктриса
Мишель
Остин
- ЛРАктёр
Ли
Росс
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- РКАктёр
Рон
Кук
- Сценарист
Майк
Ли
- Продюсер
Саймон
Ченнинг-Вильямс
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- МПХудожница
Мария
Прайс
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Диксон