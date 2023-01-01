Тайны и ложь (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

У чернокожей лондонской девушки Гортензии умирает приемная мать, и она принимает решение найти свою биологическую мать. Параллельно выписываются образы Синди Роуз, матери Гортензии, которую она ищет, Роксаны, дочери Синди и сводной сестры героини с молодым ухажером, брата матери с его женой, живущих в отчуждении, близком к тихой ненависти... Многое изменится с появлением в доме нового члена семьи.



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