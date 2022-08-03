Пробуждающийся лес (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
7.22009, Wake Wood
Ужасы, Драма86 мин18+
О фильме
В день рождения маленькой дочки ветеринара произошла страшная трагедия: ребенка до смерти загрызла овчарка, которую выхаживал ее отец. Родители, раздавленные горем, переезжают в городок ВейкВуд. Скоро они узнают, что в таинственном лесу за городом местные жители совершают странный обряд воскрешения, на три дня возвращая покойников к жизни. В обмен на клятву отца навсегда остаться в ВейкВуде, дочку его воскрешают. Тогда никто еще не знал, сколько зла принесет в этот мир девочка-зомби…
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрУжасы, Драма, Триллер
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Китинг
- ЕБАктриса
Ева
Бертистл
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ЭКАктриса
Элла
Коннолли
- РМАктриса
Рут
МакКейб
- БГАктёр
Брин
Глисон
- АКАктриса
Амелия
Краули
- ДГАктёр
Дэн
Гордон
- ТМАктёр
Томми
МакАрдл
- ДМАктёр
Джон
МакАрдл
- ДКСценарист
Дэвид
Китинг
- БМСценарист
Брендан
Маккарти
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- ДМПродюсер
Джон
МакДоннел
- БХПродюсер
Бен
Холден
- ДДМонтажёр
Дермот
Дискин