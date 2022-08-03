В день рождения маленькой дочки ветеринара произошла страшная трагедия: ребенка до смерти загрызла овчарка, которую выхаживал ее отец. Родители, раздавленные горем, переезжают в городок ВейкВуд. Скоро они узнают, что в таинственном лесу за городом местные жители совершают странный обряд воскрешения, на три дня возвращая покойников к жизни. В обмен на клятву отца навсегда остаться в ВейкВуде, дочку его воскрешают. Тогда никто еще не знал, сколько зла принесет в этот мир девочка-зомби…

