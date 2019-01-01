Коррупционер (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший заключенный Лиам пытается начать честную жизнь на свободе и вернуть доверие жены и сына. Но на его пути появляется серьезное препятствие в лице бизнесмена-мафиози Клиффорда Каллена, в немилость к которому попал родной брат Лиама. Герой оказывается в центре криминального заговора.



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