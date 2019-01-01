Коррупционер (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, The Corrupted
Триллеры, Драмы99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Бывший заключенный Лиам пытается начать честную жизнь на свободе и вернуть доверие жены и сына. Но на его пути появляется серьезное препятствие в лице бизнесмена-мафиози Клиффорда Каллена, в немилость к которому попал родной брат Лиама. Герой оказывается в центре криминального заговора.
Коррупционер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- РСРежиссёр
Рон
Скальпелло
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- Актриса
Чарли
Мерфи
- ДКАктёр
Джо
Клафлин
- НААктриса
Наоми
Аки
- АААктёр
Алед
Арьель
- ДХАктёр
Дэвид
Хейман
- ДРАктёр
Джордж
Руссо
- НМСценарист
Ник
Муркрофт
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кавчински