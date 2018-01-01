Биография

Генри Голдинг — англо-малазийский актер, продюсер и телеведущий. Родился в Сараваке 5 февраля 1987 года. Ходил в школу The Warwick School. Работал парикмахером в лондонском салоне. Для съемок в кино переехал в Куала-Лумпур. Работал на телевидении, вел спортивные передачи, развлекательные и туристические шоу. В 2018 году получил статус «Человека года» по версии журнала GQ, а также вошел в десятку актеров, за творчеством которых следует наблюдать, по версии журнала Variety. Кинодебют Генри Голдинга состоялся с премьерой фильма «Безумно богатые азиаты». Он стал сенсацией после выхода в прокат и принес Голдингу популярность во всем мире. Позже — вышел фильм «Простая просьба». В фильмографии киноленты «Муссон», «Рождество на двоих», «Джентльмены», «Доводы рассудка», «Сова в центре города». Недавние проекты — это картины «Министерство неджентльменских дел», «Доводы рассудка», «Клуб убийц».