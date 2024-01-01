Министерство неджентльменских дел
Wink
Фильмы
Министерство неджентльменских дел
8.62024, The Ministry of Ungentlemanly Warfare
Боевик, Комедия114 мин18+
Команда авантюристов спасает мир от нацистов. Генри Кавилл и Эйса Гонсалес в новом фильме Гая Ричи
Фильм в подписке «Wink»

фильм Министерство неджентльменских дел 2024

О фильме

«Министерство неджентльменских дел» — фильм 2024 года от режиссера Гая Ричи. Картина повествует о событиях Второй мировой и о том, как группа британских офицеров пытается выполнить опасную задачу — помешать планам нацистов.

В центре сюжета — команда отнюдь не джентльменов, которые должны использовать все свои нестандартные навыки и хитрость для выполнения задания. Их задача — уничтожить корабль нацистов, что позволит им сорвать планы Гитлера по захвату мира. Вас ждет увлекательная боевая операция, шумная вечеринка и шпионские мотивы. Главный герой военной операции — прототип небезызвестного Джеймса Бонда.

«Министерство неджентльменских дел» основан на реальных событиях и использует исторический контекст для создания захватывающего боевика о чести и смелости. Как и многие другие фильмы Гая Ричи, приглашаем смотреть «Министерство неджентльменских дел» в хорошем качестве на Wink!

Министерство неджентльменских дел смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания, Турция
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг