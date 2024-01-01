фильм Министерство неджентльменских дел 2024

«Министерство неджентльменских дел» — фильм 2024 года от режиссера Гая Ричи. Картина повествует о событиях Второй мировой и о том, как группа британских офицеров пытается выполнить опасную задачу — помешать планам нацистов.



В центре сюжета — команда отнюдь не джентльменов, которые должны использовать все свои нестандартные навыки и хитрость для выполнения задания. Их задача — уничтожить корабль нацистов, что позволит им сорвать планы Гитлера по захвату мира. Вас ждет увлекательная боевая операция, шумная вечеринка и шпионские мотивы. Главный герой военной операции — прототип небезызвестного Джеймса Бонда.



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