фильм Министерство неджентльменских дел 2024
О фильме
«Министерство неджентльменских дел» — фильм 2024 года от режиссера Гая Ричи. Картина повествует о событиях Второй мировой и о том, как группа британских офицеров пытается выполнить опасную задачу — помешать планам нацистов.
В центре сюжета — команда отнюдь не джентльменов, которые должны использовать все свои нестандартные навыки и хитрость для выполнения задания. Их задача — уничтожить корабль нацистов, что позволит им сорвать планы Гитлера по захвату мира. Вас ждет увлекательная боевая операция, шумная вечеринка и шпионские мотивы. Главный герой военной операции — прототип небезызвестного Джеймса Бонда.
«Министерство неджентльменских дел» основан на реальных событиях и использует исторический контекст для создания захватывающего боевика о чести и смелости. Как и многие другие фильмы Гая Ричи, приглашаем смотреть «Министерство неджентльменских дел» в хорошем качестве на Wink!
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СтранаСША, Великобритания, Турция
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Генри
Кавилл
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- Актёр
Рори
Киннер
- Актёр
Генри
Голдинг
- ФФАктёр
Фредди
Фокс
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актёр
Хиро
Файнс Тиффин
- Актёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Кэри
Элвес
- ПТСценарист
Пол
Тэймеси
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед