Биография

Руперт Френд – британский актер и режиссер, родился в Стоунсфилде в 1981 году. Разносторонний актер выступал в роли сценариста и продюсера. Руперт родился в зажиточной семье. Его родители предрекали ему будущее успешного юриста. Сначала мальчик хотел стать археологом, как и его любимый киногерой – Индиана Джонс, но потом передумал, выбрав профессию актера. Ничего не сказав родителям, Френд поступил в лондонскую академию искусства. Высокий молодой человек с правильными чертами лица всегда привлекал девушек. Несколько лет Руперт встречался с актрисой Кирой Найтли. Их отношения были идеальными, и общественность была шокирована, когда в 2010 году они расстались. Новой избранницей актера стала Эйми Маллинз – победительница паралимпийских игр. В 2016 году состоялось их бракосочетание. Первую роль Руперт Френд сыграл в совместном проекте британских и австралийских режиссеров «Распутник», вышедшем на экраны в 2004 году. За свою маленькую роль обаятельный дебютант получил сразу 2 награды. Следующим фильмом Френда была историческая картина «Гордость и предубеждение» со звездным актерским составом. Фильм был номинирован на несколько премий, в том числе и на «Оскар». Руперт стал получать приглашения в различные проекты известных режиссеров. Он появлялся как в эпизодических, так и в главных ролях. Среди самых удачных работ можно назвать фильмы «Шери», «Колыбельная для Пи», «Родина» и «Хитмэн. Агент 47».