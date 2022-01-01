Бандит (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальная драма с Джошем Дюамелем и Мэлом Гибсоном, основанная на реальной истории бандита, ограбившего почти 50 канадских банков. Гилберт Галван-младший бежит из американской тюрьмы в штате Мичиган и пересекает канадскую границу. Там он покупает удостоверение личности бездомного мужчины и становится Робертом Уайтманом, чтобы устроиться продавцом мороженого. Вскоре его увольняют, но, к счастью, Гилберт обнаруживает в себе талант к грабежу. Он начинает путешествовать по стране, обчищая банки сразу нескольких городов за день. Пресса называет его «Летающий бандит», а полиция идет по его следу.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актриса
Элиша
Катберт
- Актёр
Мэл
Гибсон
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- СТАктёр
Свен
Теммел
- КААктёр
Кит
А. Болден
- ДФАктёр
Дилан
Флэшнер
- ОдАктриса
Оливия
д’Або
- МХАктёр
Майкл
Х. Коул
- КБАктриса
Клер
Бронсон
- Продюсер
Брандт
Андерсен
- ПАПродюсер
Питер
Анске
- КБПродюсер
Кейси
Бранденстайн
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
По�ляновский
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- СДХудожник
Скотт
Дэниэл
- КМХудожница
Кэт
Маклеод Распа
- ЭЛХудожник
Эрик
Либрехт
- МЛМонтажёр
Майкл
Лэйн
- АЧОператор
Александр
Чинники