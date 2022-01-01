Бандит (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная драма с Джошем Дюамелем и Мэлом Гибсоном, основанная на реальной истории бандита, ограбившего почти 50 канадских банков. Гилберт Галван-младший бежит из американской тюрьмы в штате Мичиган и пересекает канадскую границу. Там он покупает удостоверение личности бездомного мужчины и становится Робертом Уайтманом, чтобы устроиться продавцом мороженого. Вскоре его увольняют, но, к счастью, Гилберт обнаруживает в себе талант к грабежу. Он начинает путешествовать по стране, обчищая банки сразу нескольких городов за день. Пресса называет его «Летающий бандит», а полиция идет по его следу.



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