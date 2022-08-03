Завещание Теслы
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Завещание Теслы

Завещание Теслы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

6.52020, Final Frequency
Фантастика, Боевик87 мин18+

О фильме

Исследование необычной сейсмической активности в Лос-Анджелесе приводит аспирантку в законспирированную организацию, которая использует разработки Теслы, чтобы управлять не только землетрясениями, но и сознанием людей в своих целях. В поисках пропавшего профессора она пускается в рискованное, полное опасностей приключение.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завещание Теслы»