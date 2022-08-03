Завещание Теслы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Исследование необычной сейсмической активности в Лос-Анджелесе приводит аспирантку в законспирированную организацию, которая использует разработки Теслы, чтобы управлять не только землетрясениями, но и сознанием людей в своих целях. В поисках пропавшего профессора она пускается в рискованное, полное опасностей приключение.

