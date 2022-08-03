Завещание Теслы (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
6.52020, Final Frequency
Фантастика, Боевик87 мин18+
О фильме
Исследование необычной сейсмической активности в Лос-Анджелесе приводит аспирантку в законспирированную организацию, которая использует разработки Теслы, чтобы управлять не только землетрясениями, но и сознанием людей в своих целях. В поисках пропавшего профессора она пускается в рискованное, полное опасностей приключение.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тим
Лоури
- КБАктриса
Кирби
Блисс Блэнтон
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо мл.
- РБАктёр
Ричард
Берджи
- ЛГАктёр
Люк
Гилден
- ДМАктёр
Джош
Мюррэй
- ЧШАктёр
Чарльз
Шонесси
- НСАктриса
Никки
СуХу
- АВАктёр
Абхай
Валия
- КЭАктёр
Ким
Эстес
- НААктёр
Николас
Александр
- КФСценарист
Кристин
Фрай
- ДРПродюсер
Джот
Риггс
- ДДПродюсер
Джон
Дэвид Уэр
- РЕПродюсер
Рэйчел
Е. Лоури
- ТЛПродюсер
Тим
Лоури
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- КХХудожница
Карен
Харпер
- СВХудожница
Соня
Вудфилд
- ИЛМонтажёр
Ивэн
Лэнгстон
- ФХОператор
Филип
Херн