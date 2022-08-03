Игры сознания (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Итан — гениальный нейробиолог, недавно потерявший отца, который был его профессиональным ментором. К сожалению, все их совместные открытия научная общественность склонна приписывать именно покойному, что приближает Итана к алкоголизму и депрессии. Тем не менее он продолжает работать над своим главным проектом — устройством, способным превращать воспоминания в видеофайлы. У затянувшихся экспериментов с этой машиной появляется непредвиденный побочный эффект — личность Итана расщепляется на 10 разных частей, которые сражаются за управление его телом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- СШАктёр
Сатья
Шридхаран
- ПЭАктриса
Пейтон
Эшбрук
- ДЭАктёр
Дэна
Эшбрук
- ПБАктриса
Пурва
Беди
- АБАктёр
Алекс
Бро
- ЭКАктёр
Э.Дж.
Кэрролл
- КГАктриса
Каррон
Грейвз
- НКАктёр
Николас
Контоманолис
- МНАктриса
Мелани
Николлз-Кинг
- ЛПАктёр
Лев
Пэкман
- ТТСценарист
Томас
Торри
- РОПродюсер
Росс
О’Коннор
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ДКМонтажёр
Джеймс
Кодояннис