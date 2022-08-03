Игры сознания (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Итан — гениальный нейробиолог, недавно потерявший отца, который был его профессиональным ментором. К сожалению, все их совместные открытия научная общественность склонна приписывать именно покойному, что приближает Итана к алкоголизму и депрессии. Тем не менее он продолжает работать над своим главным проектом — устройством, способным превращать воспоминания в видеофайлы. У затянувшихся экспериментов с этой машиной появляется непредвиденный побочный эффект — личность Итана расщепляется на 10 разных частей, которые сражаются за управление его телом.

