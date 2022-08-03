Игры сознания
Wink
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Игры сознания
6.52020, Minor Premise
Фантастика, Драма91 мин18+

Игры сознания (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Итан — гениальный нейробиолог, недавно потерявший отца, который был его профессиональным ментором. К сожалению, все их совместные открытия научная общественность склонна приписывать именно покойному, что приближает Итана к алкоголизму и депрессии. Тем не менее он продолжает работать над своим главным проектом — устройством, способным превращать воспоминания в видеофайлы. У затянувшихся экспериментов с этой машиной появляется непредвиденный побочный эффект — личность Итана расщепляется на 10 разных частей, которые сражаются за управление его телом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры сознания»