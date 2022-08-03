Мажоры на мели (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.72021, Pourris gâtés
Комедия89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Респектабельный французский бизнесмен Франсис Барток в ужасе от того, как его взрослые дети распоряжаются своими жизнями. Они не знают цену деньгам, а потому ничем всерьез не занимаются, да еще и с пренебрежением относятся к простым трудовым людям. Барток решает проучить троицу мажоров и объявляет о своем разорении. Смогут ли они выжить без папиных дотаций?
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- НКРежиссёр
Николя
Кюш
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- КЛАктриса
Камилль
Лу
- ААктёр
Артюс
- ЛМАктёр
Лука
Мельява
- ТЛАктёр
Том
Либ
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- ЖВАктёр
Жоффре
Вербрюгген
- ККАктриса
Колетт
Крафф
- КЖАктриса
Клара
Жоли
- ГАСценарист
Гари
Алазраки
- НКСценарист
Николя
Кюш
- ЛБПродюсер
Лорен
Боден
- ГАПродюсер
Гари
Алазраки
- ОАПродюсер
Оливье
Альбу
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- ААКомпозитор
Александр
Азария