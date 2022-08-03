Мажоры на мели (фильм, 2021) смотреть онлайн

Респектабельный французский бизнесмен Франсис Барток в ужасе от того, как его взрослые дети распоряжаются своими жизнями. Они не знают цену деньгам, а потому ничем всерьез не занимаются, да еще и с пренебрежением относятся к простым трудовым людям. Барток решает проучить троицу мажоров и объявляет о своем разорении. Смогут ли они выжить без папиных дотаций?

