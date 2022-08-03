Мажоры на мели
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Мажоры на мели

Мажоры на мели (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.72021, Pourris gâtés
Комедия89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Респектабельный французский бизнесмен Франсис Барток в ужасе от того, как его взрослые дети распоряжаются своими жизнями. Они не знают цену деньгам, а потому ничем всерьез не занимаются, да еще и с пренебрежением относятся к простым трудовым людям. Барток решает проучить троицу мажоров и объявляет о своем разорении. Смогут ли они выжить без папиных дотаций?

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мажоры на мели»