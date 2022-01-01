Щелкунчик убивает
Wink
Фильмы
Щелкунчик убивает
5.32022, Nutcracker Massacre
Ужасы, Триллеры79 мин18+
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Щелкунчик убивает (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Вдохновленный знаменитой сказкой Гофмана рождественский слэшер о кровожадном щелкунчике, в которого вселился злой дух. Чтобы справиться с эмоциональной травмой после измены бойфренда, писательница Клара едет в гости к своей тете Мэри на рождественские праздники. По дороге она покупает в антикварной лавке куклу-щелкунчика, чтобы подарить родственнице. К сожалению, тетушка уже обзавелась другим щелкунчиком, и ее кукла гораздо больше — в полный человеческий рост. Когда наступает полночь, глаза огромного щелкунчика загораются дьявольским огнем, а первой его жертвой становится несчастный курьер. Теперь от деревянного убийцы не спрячется никто!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Щелкунчик убивает»

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