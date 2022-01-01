5.32022, Nutcracker Massacre
Ужасы, Триллеры79 мин18+
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Щелкунчик убивает (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Вдохновленный знаменитой сказкой Гофмана рождественский слэшер о кровожадном щелкунчике, в которого вселился злой дух. Чтобы справиться с эмоциональной травмой после измены бойфренда, писательница Клара ед�ет в гости к своей тете Мэри на рождественские праздники. По дороге она покупает в антикварной лавке куклу-щелкунчика, чтобы подарить родственнице. К сожалению, тетушка уже обзавелась другим щелкунчиком, и ее кукла гораздо больше — в полный человеческий рост. Когда наступает полночь, глаза огромного щелкунчика загораются дьявольским огнем, а первой его жертвой становится несчастный курьер. Теперь от деревянного убийцы не спрячется никто!
Щелкунчик убивает смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.1 IMDb
- РМРежиссёр
Ребекка
Мэтьюз
- Актёр
Патрик
Бергин
- БФАктриса
Беатрис
Флетчер
- ДСАктриса
Джули
Стивенс
- ЭДАктёр
Энди
Диксон
- МКАктриса
Мэй
Келли
- ССАктёр
Стивен
Стейли
- ТГАктёр
Тони
Гудолл
- КМАктёр
Кристоф
Монплезир
- КВАктриса
Крисси
Ванна
- КРАктриса
Келли
Райан Сэнсон
- ДНСценарист
Джо
Неттер
- ДМСценарист
Джефф
Миллер
- РМПродюсер
Ребекка
Мэтьюз
- МЛПродюсер
Марк
Л. Лестер
- ДМПродюсер
Джессика
Мэтис
- ДМПродюсер
Джефф
Миллер
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГХМонтажёр
Гэбриел
Хант
- РММонтажёр
Ребекка
Мэтьюз