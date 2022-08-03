Имплант (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Чтобы справиться с финансовыми трудностями, девушка по имени Сара становится участницей эксперимента по роботизации человека. В мозг героини вживляют чип, и теперь искусственный интеллект Лекс постоянно дает ей советы. Поначалу этот союз кажется безобидным – программа подсказывает Саре, как наладить жизнь и, к примеру, завести отношения. Но со временем рекомендации становятся всe более пугающими, а их тон – диктаторским. Лекс заставляет Сару делать чудовищные вещи и убивать людей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МДАктриса
Мишель
Джиролами
- СОАктриса
Сьюзэн
О’Доэрти
- СКАктриса
Санни
Колл
- НБАктёр
Надер
Буссандель
- СБАктёр
Скотт
Бротон
- ДДАктёр
Дэвид
Доттерер
- МЭАктёр
Мартин
Эвенс
- ШХАктриса
Ширли
Хуан
- БХАктриса
Бари
Химэн
- ДЛАктёр
Джон
Лонг
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров