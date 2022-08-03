Чтобы справиться с финансовыми трудностями, девушка по имени Сара становится участницей эксперимента по роботизации человека. В мозг героини вживляют чип, и теперь искусственный интеллект Лекс постоянно дает ей советы. Поначалу этот союз кажется безобидным – программа подсказывает Саре, как наладить жизнь и, к примеру, завести отношения. Но со временем рекомендации становятся всe более пугающими, а их тон – диктаторским. Лекс заставляет Сару делать чудовищные вещи и убивать людей.

