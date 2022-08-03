Имплант
Wink
Фильмы
Имплант
6.52021, Implanted
Фантастика, Триллер92 мин18+

Имплант (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Чтобы справиться с финансовыми трудностями, девушка по имени Сара становится участницей эксперимента по роботизации человека. В мозг героини вживляют чип, и теперь искусственный интеллект Лекс постоянно дает ей советы. Поначалу этот союз кажется безобидным – программа подсказывает Саре, как наладить жизнь и, к примеру, завести отношения. Но со временем рекомендации становятся всe более пугающими, а их тон – диктаторским. Лекс заставляет Сару делать чудовищные вещи и убивать людей.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb