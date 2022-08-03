Холодная река (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Эрика Шоу, в прошлом документалистка, сейчас зарабатывает на жизнь съемками свадеб и прочих частных мероприятий. Ее нанимает Алисса, дочь умирающего миллиардера Кэмпбэлла Брэдфорда – она хочет, чтобы Эрика сняла фильм об отце. Для этого ей нужно отправиться в город Вест Бэден штата Индиана, где Брэдфорда считают героем. Миллиардеру принадлежит здешний курортный отель, но местные не спешат раскрывать, как именно его владелец связан с историей города. Ключ к разгадке – бутылка с водой из расположенного тут родника.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ПШРежиссёр
Пол
Шолберг
- Актриса
Бетани
Джои Ленц
- ЭДАктёр
Эндрю
Дж. Уэст
- КСАктриса
Кэти
Сариф
- ДДАктриса
Дианна
Данаган
- МРАктёр
Майкл
Роджерс
- ККАктёр
Кевин
Кахун
- АРАктёр
Аарон
Роман Уэйнер
- КВАктёр
Кингстон
Верне
- РКАктриса
Рут
Кауфман
- ПШСценарист
Пол
Шолберг
- ДРПродюсер
Джон
Роберт Армстронг
- ЗСПродюсер
Захари
Спайсер
- КТПродюсер
Клер
Тафт
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- МКОператор
Мадлен
Кейт Канн