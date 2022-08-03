Холодная река
Wink
Фильмы
Холодная река
6.02022, So Cold the River
Ужасы, Детектив90 мин18+

Холодная река (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эрика Шоу, в прошлом документалистка, сейчас зарабатывает на жизнь съемками свадеб и прочих частных мероприятий. Ее нанимает Алисса, дочь умирающего миллиардера Кэмпбэлла Брэдфорда – она хочет, чтобы Эрика сняла фильм об отце. Для этого ей нужно отправиться в город Вест Бэден штата Индиана, где Брэдфорда считают героем. Миллиардеру принадлежит здешний курортный отель, но местные не спешат раскрывать, как именно его владелец связан с историей города. Ключ к разгадке – бутылка с водой из расположенного тут родника.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодная река»