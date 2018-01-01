Wink
Холодная река
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодная река»

Режиссёры

Пол Шолберг

Paul Shoulberg
Режиссёр

Актёры

Бетани Джои Ленц

Bethany Joy Lenz
АктрисаErica Shaw
Эндрю Дж. Уэст

Andrew J. West
АктёрJosiah Bradford
Кэти Сариф

Katie Sarife
АктрисаKellyn Cage
Дианна Данаган

Deanna Dunagan
АктрисаAnne McKinney
Майкл Роджерс

Michael J Rogers
АктёрCampbell
Кевин Кахун

Kevin Cahoon
АктёрDylan
Аарон Роман Уэйнер

Aaron Roman Weiner
АктёрRory Granger
Кингстон Верне

Kingston Vernes
АктёрLucas Granger
Рут Кауфман

Ruth Kaufman
АктрисаGrace Harrelson

Сценаристы

Пол Шолберг

Paul Shoulberg
Сценарист

Продюсеры

Джон Роберт Армстронг

John Robert Armstrong
Продюсер
Захари Спайсер

Zachary Spicer
Продюсер
Клер Тафт

Claire Tuft
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Марина Бакина

Актриса дубляжа

Операторы

Мадлен Кейт Канн

Madeline Kate Kann
Оператор