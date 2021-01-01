Земля зомби (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Зомби-апокалипсис в сеттинге средневекового Китая, охваченного чудовищной эпидемией. В 1626 году в Пекине случился взрыв, по силе и масштабу разрушений сопоставимый с ядерным. Событие стало одним из самых загадочных за всю историю Китая и получило название «Великий взрыв эпохи Тяньци». По сюжету фильма, катастрофа произошла в результате падения метеорита, повлекшего неизбежные трансформации окружающей среды. На город спустился туман, который принес неизвестную инфекцию. Людей атакуют страшные насекомые, подавляющие человеческую волю и превращающие зараженных в кровожадных зомби-рабов. Сможет ли отважный воин остановить эту чуму и спасти свою дочь?



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