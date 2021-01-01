Земля зомби
Wink
Фильмы
Земля зомби
6.82021, Tian qi jing zhe bian
Боевики, Ужасы70 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Земля зомби (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Зомби-апокалипсис в сеттинге средневекового Китая, охваченного чудовищной эпидемией. В 1626 году в Пекине случился взрыв, по силе и масштабу разрушений сопоставимый с ядерным. Событие стало одним из самых загадочных за всю историю Китая и получило название «Великий взрыв эпохи Тяньци». По сюжету фильма, катастрофа произошла в результате падения метеорита, повлекшего неизбежные трансформации окружающей среды. На город спустился туман, который принес неизвестную инфекцию. Людей атакуют страшные насекомые, подавляющие человеческую волю и превращающие зараженных в кровожадных зомби-рабов. Сможет ли отважный воин остановить эту чуму и спасти свою дочь?

Земля зомби смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb