Коллекторы: Противостояние
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Коллекторы: Противостояние
7.72021, Collection
Триллер, Драма83 мин18+

Коллекторы: Противостояние (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Алекс Петтифер в роли коллектора, вступающего в конфликт с коллегами ради любви. Брэндон вместе со своим другом Россом владеет компанией, занимающейся сбором долгов. У них в подчинении небольшая группа сотрудников, эффективно выполняющая задачи и приносящая стабильную прибыль. В их числе – новичок Шон, недавно освободившийся из тюрьмы. Пока команда коллекторов работает с особо перспективными «клиентами», Брэндон все больше времени проводит с Кристиной, женой сидящего в тюрьме гангстера. Она сама оказалась в долгах и устроилась танцовщицей в клубе, чтобы растить сына. можно смотреть онлайн

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коллекторы: Противостояние»