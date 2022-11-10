Коллекторы: Противостояние (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Алекс Петтифер в роли коллектора, вступающего в конфликт с коллегами ради любви. Брэндон вместе со своим другом Россом владеет компанией, занимающейся сбором долгов. У них в подчинении небольшая группа сотрудников, эффективно выполняющая задачи и приносящая стабильную прибыль. В их числе – новичок Шон, недавно освободившийся из тюрьмы. Пока команда коллекторов работает с особо перспективными «клиентами», Брэндон все больше времени проводит с Кристиной, женой сидящего в тюрьме гангстера. Она сама оказалась в долгах и устроилась танцовщицей в клубе, чтобы растить сына. можно смотреть онлайн

