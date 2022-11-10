Коллекторы: Противостояние (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Алекс Петтифер в роли коллектора, вступающего в конфликт с коллегами ради любви. Брэндон вместе со своим другом Россом владеет компанией, занимающейся сбором долгов. У них в подчинении небольшая группа сотрудников, эффективно выполняющая задачи и приносящая стабильную прибыль. В их числе – новичок Шон, недавно освободившийся из тюрьмы. Пока команда коллекторов работает с особо перспективными «клиентами», Брэндон все больше времени проводит с Кристиной, женой сидящего в тюрьме гангстера. Она сама оказалась в долгах и устроилась танцовщицей в клубе, чтобы растить сына. можно смотреть онлайн
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МПРежиссёр
Марианна
Пока
- Актёр
Майк
Фогель
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- ЖКАктёр
Жак
Колимон
- ШБАктриса
Шакира
Баррера
- ТМАктёр
Тодд
М. Фридман
- ЧКАктёр
Чип
Каррьере
- ДДАктёр
Джозеф
Джулиан Сория
- ЭЛАктёр
Эштон
Лубарт
- ДЛАктёр
Даниэль
Ли Джексон
- ТМСценарист
Тодд
М. Фридман
- ТМПродюсер
Тодд
М. Фридман
- АППродюсер
Алекс
Петтифер
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТЭХудожница
Тора
Эфф
- ЭПМонтажёр
Энди
Палмер
- ТРМонтажёр
Тим
Раш
- МСОператор
Мина
Сингх
- МФКомпозитор
Мэттью
Фридман