Мститель: Охота началась (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Честный и упрямый полицейский пытается поймать сына владельца огромной корпорации, против которого нет никаких улик. «Мститель: Охота началась» (2015) — ироничный корейский боевик с харизматичным главным героем и закрученным сюжетом.
У детектива Со Дочхоля нет суперспособностей и особого метода расследований — только предельная честность и чувство юмора, которое не всем по душе. Однажды, во время операции против злостных угонщиков, он знакомится с добродушным дальнобойщиком по имени Пэ, который жалуется на унизительные условия работы в мегакорпорации Sinjing. Спустя некоторое время Пэ находят при смерти после прыжка с лестницы в офисах Sinjing. Все указывает на попытку самоубийства, однако Дочхоль знает, кто на самом деле виноват в произошедшем — это Чо Тхэо, сын владельца корпорации, у которого были личные счеты с Пэ. Дочхоль решает во что бы то ни стало добиться справедливости и наказать Тхэо, однако у детектива нет никаких улик, а начальство против его крестового похода. Но Дочхоль не сдается.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
- РСРежиссёр
Рю
Сын-ван
- ХДАктёр
Хван
Джон-мин
- Актёр
Ю
А-ин
- ЮХАктёр
Ю
Хэ-джин
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ЧЮАктриса
Чан
Юн-джу
- КЩАктёр
Ким
Щи-ху
- ОДАктёр
О
Дэ-хван
- ЧУАктёр
Чон
Ун-ин
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- СЁАктёр
Сон
Ён-чхан
- РССценарист
Рю
Сын-ван
- КХПродюсер
Кан
Хе-джон
- ЧСПродюсер
Чо
Сон-мин
- КХПродюсер
Ким
Хён-щик
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КДМонтажёр
Ким
Джэ-бом
- ЧЁОператор
Чхве
Ён-хван
- ПДКомпозитор
Пан
Джун-сок