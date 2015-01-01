Мститель: Охота началась (фильм, 2015) смотреть онлайн

Честный и упрямый полицейский пытается поймать сына владельца огромной корпорации, против которого нет никаких улик. «Мститель: Охота началась» (2015) — ироничный корейский боевик с харизматичным главным героем и закрученным сюжетом.



У детектива Со Дочхоля нет суперспособностей и особого метода расследований — только предельная честность и чувство юмора, которое не всем по душе. Однажды, во время операции против злостных угонщиков, он знакомится с добродушным дальнобойщиком по имени Пэ, который жалуется на унизительные условия работы в мегакорпорации Sinjing. Спустя некоторое время Пэ находят при смерти после прыжка с лестницы в офисах Sinjing. Все указывает на попытку самоубийства, однако Дочхоль знает, кто на самом деле виноват в произошедшем — это Чо Тхэо, сын владельца корпорации, у которого были личные счеты с Пэ. Дочхоль решает во что бы то ни стало добиться справедливости и наказать Тхэо, однако у детектива нет никаких улик, а начальство против его крестового похода. Но Дочхоль не сдается.



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