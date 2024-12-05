Фильм Я тебя жду (2016)
О фильме
Отца Хи-джу убили, когда ей было 7 лет. Он был детективом и расследовал дело о серийном убийце. Маньяка поймали и посадили на 15 лет, сумев доказать только одно убийство.
Прошло 15 лет. Отбывший наказание убийца выходит из тюрьмы, он так долго ждал свободы. За ним по пятам следует детектив, он ждал освобождения убийцы. И девушка, которая тоже долго кое-чего ждала.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МХРежиссёр
Мо
Хон-джин
- ЩЫАктриса
Щим
Ын-гён
- ЮДАктёр
Юн
Джэ-мун
- КСАктёр
Ким
Сон-о
- ОТАктёр
О
Тхэ-гён
- ЧХАктёр
Чон
Хэ-гюн
- АДАктёр
Ан
Джэ-хон
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ХСАктриса
Хан
Со-джин
- КСАктёр
Кан
Сок-хо
- КСАктриса
Ким
Со-ра
- ЧДАктёр
Чи
Дэ-хан
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- СХАктёр
Сон
Хон-иль
- АСАктёр
Ан
Сэ-хо
- ОЧАктриса
Ок
Чу-ри
- МХСценарист
Мо
Хон-джин
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЛСХудожница
Лим
Сын-хи
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- ЧСОператор
Чхве
Сан-хо
- КДКомпозитор
Ким
Джун-сок