Я тебя жду
Wink
Фильмы
Я тебя жду
8.42016, Neol gidarimyeo
Драма, Триллер103 мин18+

Фильм Я тебя жду (2016)

О фильме

Отца Хи-джу убили, когда ей было 7 лет. Он был детективом и расследовал дело о серийном убийце. Маньяка поймали и посадили на 15 лет, сумев доказать только одно убийство.

Прошло 15 лет. Отбывший наказание убийца выходит из тюрьмы, он так долго ждал свободы. За ним по пятам следует детектив, он ждал освобождения убийцы. И девушка, которая тоже долго кое-чего ждала.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я тебя жду»