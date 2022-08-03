Фильм Таксист (2017)

Аполитичный водитель становится невольным участником кровавого восстания в Южной Корее. Звезда «Паразитов» и «Воспоминаний об убийстве» в исторической драме по мотивам реальной истории.



После военного переворота в декабре 1979 года президентом Южной Кореи становится авторитарный Чон Ду-хван. Расстрел студенческой демонстрации становится критической точкой, и жители города Кванджу решаются на массовое выступление против режима. Диктатор организует военное сопротивление, чтобы подавить народное восстание. Тем временем немецкий журналист решает проникнуть в отрезанный от внешнего мира Кванджу, чтобы собрать доказательства зверских беспорядков. Иностранец берет в Сеуле такси, водителем которого является Ким Ман-соп, не подозревающий, что вскоре вынужден будет скрываться от военных патрулей.



Не терпится узнать, какая судьба ждет водителя, который еще недавно радовался такому щедрому клиенту? Смотреть фильм «Таксист» в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

