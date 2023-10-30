6.92023, Карточный долг
Триллер, Криминал73 мин18+
Порядочный Мико пытается спасти старшего брата из криминальной передряги. Триллер о семье и чести
Карточный долг (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальный триллер из Казахстана — о молодом человеке, который пытается помочь брату отдать долг и спасти его жизнь. Адик — известный криминальный авторитет, отбывающий наказание в тюрьме. Его главное хобби — азартные игры, а играть он всегда любил по-крупному. Постепенно у Адика накапливается огромный долг, с которым ему нужно разобраться как можно быстрее, ведь в тюрьме с должниками разговор короткий. Для этого он обращается к младшему брату Мико — порядочному юноше, который изо всех сил пытается встать на ноги и заработать на жизнь. Ему придется поступиться своими принципами ради семьи. На что пойдет Мико, расскажет фильм «Карточный долг» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ЧАРежиссёр
Чингиз
Абдибек
- БШАктёр
Бекзатхан
Шолпанкул
- ДОАктёр
Дулат
Онгар
- БМАктёр
Бауыржан
Манатбекулы
- МААктёр
Мади
Алимбеков
- АБАктёр
Арман
Боранбай
- РААктриса
Рабига
Агманова
- АБАктриса
Асем
Бекбатыр
- МЕАктёр
Мейрамбек
Еркебеков
- ЕБАктриса
Еркежан
Баяхметова
- МКАктёр
Мамбет
Кожалиев
- СЗСценарист
Сержан
Закерулы
- НАСценарист
Нурислам
Амантай
- ЧАСценарист
Чингиз
Абдибек
- ГБПродюсер
Гульмира
Байзакова
- ЖМПродюсер
Женис
Макашев
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АМХудожник
Азамат
Магауия
- АДОператор
Алихан
Дильдебаев
- ДФКомпозитор
Дмитрий
Фадеев