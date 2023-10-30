Карточный долг
Wink
Фильмы
Карточный долг
6.92023, Карточный долг
Триллер, Криминал73 мин18+
Порядочный Мико пытается спасти старшего брата из криминальной передряги. Триллер о семье и чести

Карточный долг (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Криминальный триллер из Казахстана — о молодом человеке, который пытается помочь брату отдать долг и спасти его жизнь. Адик — известный криминальный авторитет, отбывающий наказание в тюрьме. Его главное хобби — азартные игры, а играть он всегда любил по-крупному. Постепенно у Адика накапливается огромный долг, с которым ему нужно разобраться как можно быстрее, ведь в тюрьме с должниками разговор короткий. Для этого он обращается к младшему брату Мико — порядочному юноше, который изо всех сил пытается встать на ноги и заработать на жизнь. Ему придется поступиться своими принципами ради семьи. На что пойдет Мико, расскажет фильм «Карточный долг» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Карточный долг»