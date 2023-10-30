Криминальный триллер из Казахстана — о молодом человеке, который пытается помочь брату отдать долг и спасти его жизнь. Адик — известный криминальный авторитет, отбывающий наказание в тюрьме. Его главное хобби — азартные игры, а играть он всегда любил по-крупному. Постепенно у Адика накапливается огромный долг, с которым ему нужно разобраться как можно быстрее, ведь в тюрьме с должниками разговор короткий. Для этого он обращается к младшему брату Мико — порядочному юноше, который изо всех сил пытается встать на ноги и заработать на жизнь. Ему придется поступиться своими принципами ради семьи. На что пойдет Мико, расскажет фильм «Карточный долг» 2023 года — смотреть онлайн его можно на Wink.

