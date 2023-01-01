Кунг-фу жеребец
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Кунг-фу жеребец
9.52023, Long ma jing shen
Комедии, Драмы120 мин12+
Джеки Чан и его верный конь становятся звездами соцсетей. Экшен-комедия для всей семьи
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Кунг-фу жеребец (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший каскадер пытается спасти любимого коня от коллекторов и становится звездой Интернета. Семейная экшен-комедия с Джеки Чаном в главной роли.

Когда-то известный каскадер Ло Чжилун работал в кино вместе со своим конем Огоньком, но время его звездной славы прошло. Ло не смог смириться, что подлинные трюки все чаще заменяет компьютерная графика. Теперь он зарабатывает деньги, фотографируясь с туристами, и живет в обветшалом амбаре. Однажды коллекторы находят его и грозятся забрать коня в уплату долгов. Ло удается их спугнуть, однако он прекрасно понимает, что эти амбалы не оставят попыток разлучать его с лучшим другом. Тогда он обращается к Бао, своей дочери-юристке. Та поначалу не хочет общаться с отцом, который почти не участвовал в ее воспитании, но в конце концов соглашается помочь. Тем временем Ло ввязывается в драку с бандитами. Видео со зрелищной схваткой становится вирусным, и бывшему каскадеру снова начинают предлагать работу в кино.

Сможет ли он наладить отношения с дочерью и вернуться к любимому делу, расскажет «Кунг-фу жеребец» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кунг-фу жеребец»

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