Кунг-фу жеребец (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший каскадер пытается спасти любимого коня от коллекторов и становится звездой Интернета. Семейная экшен-комедия с Джеки Чаном в главной роли.



Когда-то известный каскадер Ло Чжилун работал в кино вместе со своим конем Огоньком, но время его звездной славы прошло. Ло не смог смириться, что подлинные трюки все чаще заменяет компьютерная графика. Теперь он зарабатывает деньги, фотографируясь с туристами, и живет в обветшалом амбаре. Однажды коллекторы находят его и грозятся забрать коня в уплату долгов. Ло удается их спугнуть, однако он прекрасно понимает, что эти амбалы не оставят попыток разлучать его с лучшим другом. Тогда он обращается к Бао, своей дочери-юристке. Та поначалу не хочет общаться с отцом, который почти не участвовал в ее воспитании, но в конце концов соглашается помочь. Тем временем Ло ввязывается в драку с бандитами. Видео со зрелищной схваткой становится вирусным, и бывшему каскадеру снова начинают предлагать работу в кино.



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