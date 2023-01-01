Кунг-фу жеребец (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Бывший каскадер пытается спасти любимого коня от коллекторов и становится звездой Интернета. Семейная экшен-комедия с Джеки Чаном в главной роли.
Когда-то известный каскадер Ло Чжилун работал в кино вместе со своим конем Огоньком, но время его звездной славы прошло. Ло не смог смириться, что подлинные трюки все чаще заменяет компьютерная графика. Теперь он зарабатывает деньги, фотографируясь с туристами, и живет в обветшалом амбаре. Однажды коллекторы находят его и грозятся забрать коня в уплату долгов. Ло удается их спугнуть, однако он прекрасно понимает, что эти амбалы не оставят попыток разлучать его с лучшим другом. Тогда он обращается к Бао, своей дочери-юристке. Та поначалу не хочет общаться с отцом, который почти не участвовал в ее воспитании, но в конце концов соглашается помочь. Тем временем Ло ввязывается в драку с бандитами. Видео со зрелищной схваткой становится вирусным, и бывшему каскадеру снова начинают предлагать работу в кино.
Сможет ли он наладить отношения с дочерью и вернуться к любимому делу, расскажет «Кунг-фу жеребец» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЛЯРежиссёр
Ларри
Ян
- Актёр
Джеки
Чан
- ЛХАктриса
Лю
Хаоцюнь
- ГЦАктёр
Го
Цилинь
- ЮААктёр
Юй
Айлэй
- ДЮАктриса
Джои
Юн
- ЭОАктёр
Энди
Он
- ШЯАктёр
Ши
Яньнэн
- ДУАктёр
Джеки
У
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- ЛЮАктриса
Лан
Юэтин
- ЛЯСценарист
Ларри
Ян
- ЛЦПродюсер
Ли
Цзе
- БЛПродюсер
Белль
Лау
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- АЗАктёр дубляжа
Артем
Затиев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктриса дубляжа
Александра
Николаева
- ЛСХудожник
Ли
Сяолян
- СМОператор
Сунь
Мин
- ЛЦКомпозитор
Лао
Цзай