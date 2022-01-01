Величайший детектив-паук (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Испанский анимационный детектив, разворачивающийся в мире насекомых — прямо под носом у ничего не подозревающих людей. Шанхай, 1934 год. Инспектору Сану, чрезвычайно удачливому, но не особо интеллектуальному пауку-детективу, удается одолеть своего заклятого противника Красную Саранчу, но профессиональная победа приводит к масштабной катастрофе. Сану приходится покинуть полицию, после чего он садится на самолет до Сан-Франциско. Но на борту убивают богатого ученого, и теперь только инспектор и его помощница, паучиха Дженни, могут докопаться до истины. Дело только поначалу кажется заурядным — вскоре на кону окажется судьба всего мира. Сумеет ли инспектор предотвратить трагедию, расскажет фильм «Величайший детектив-паук» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Величайший детектив-паук смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИспания
ЖанрМультфильмы
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- ХСРежиссёр
Хулио
Сото Гурпиде
- ХБАктёр
Хесус
Барреда
- АВАктриса
Андреа
Виллаверде
- КМАктриса
Катерина
Мартинес
- ЧМАктёр
Чема
Москосо
- ФГАктёр
Фернандо
Гарсия Кабрера
- ПТАктёр
Педро
Тена
- АХАктриса
Ана
Хименес
- ВХАктёр
Висенте
Хиль
- ИДАктриса
Изабель
Донате
- ДКПродюсер
Джейсон
Каминский
- КРПродюсер
Карл
Ричардс
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес