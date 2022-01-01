Величайший детектив-паук (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Испанский анимационный детектив, разворачивающийся в мире насекомых — прямо под носом у ничего не подозревающих людей. Шанхай, 1934 год. Инспектору Сану, чрезвычайно удачливому, но не особо интеллектуальному пауку-детективу, удается одолеть своего заклятого противника Красную Саранчу, но профессиональная победа приводит к масштабной катастрофе. Сану приходится покинуть полицию, после чего он садится на самолет до Сан-Франциско. Но на борту убивают богатого ученого, и теперь только инспектор и его помощница, паучиха Дженни, могут докопаться до истины. Дело только поначалу кажется заурядным — вскоре на кону окажется судьба всего мира. Сумеет ли инспектор предотвратить трагедию, расскажет фильм «Величайший детектив-паук» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.



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