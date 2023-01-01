Круче некуда смотреть онлайн

Джеки Чан и Джон Сина в фантастическом боевике о двух героях, сражающихся с наемниками, которые охотятся за китайской нефтью. В недалеком будущем на китайский нефтеперерабатывающий завод в Ираке нападает загадочная группа повстанцев. На место происшествия отправляют отряд наемников во главе с бывшим бойцом спецназа Луо Фенгом. Его цель — эвакуировать почти 500 сотрудников завода, среди которых и Мей, дочь Фенга. Их путь лежит через Шоссе смерти в Багдад. Тем временем бывший спецназовец Крис Ван Хорн, оставшийся жить в маленькой иракской деревне, ищет средства на то, чтобы наладить подачу воды. Когда на конвой Фенга нападают американские наемники, среди них оказывается и Хорн, который надеется таким образом быстро подзаработать денег. Впрочем, Фенг и Хорн скоро понимают, что у них есть общий враг. Об их приключениях расскажет фильм 2023 года «Круче некуда» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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