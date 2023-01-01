Круче некуда смотреть онлайн
О фильме
Джеки Чан и Джон Сина в фантастическом боевике о двух героях, сражающихся с наемниками, которые охотятся за китайской нефтью. В недалеком будущем на китайский нефтеперерабатывающий завод в Ираке нападает загадочная группа повстанцев. На место происшествия отправляют отряд наемников во главе с бывшим бойцом спецназа Луо Фенгом. Его цель — эвакуировать почти 500 сотрудников завода, среди которых и Мей, дочь Фенга. Их путь лежит через Шоссе смерти в Багдад. Тем временем бывший спецназовец Крис Ван Хорн, оставшийся жить в маленькой иракской деревне, ищет средства на то, чтобы наладить подачу воды. Когда на конвой Фенга нападают американские наемники, среди них оказывается и Хорн, который надеется таким образом быстро подзаработать денег. Впрочем, Фенг и Хорн скоро понимают, что у них есть общий враг. Об их приключениях расскажет фильм 2023 года «Круче некуда» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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СтранаКитай, США
ЖанрКомедии, Фантастика, Боевики
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- СВРежиссёр
Скотт
Во
- Актёр
Джеки
Чан
- ДСАктёр
Джон
Сина
- МЧАктриса
Ма
Чуньжуй
- ЦВАктриса
Цзян
Вэньли
- СЦАктёр
Сюй
Цзя
- ГЦАктёр
Гун
Цзюнь
- РЦАктриса
Рима
Цзэйдань
- ХМАктёр
Хоу
Минхао
- Актёр
Пилу
Асбек
- АСАктёр
Амадеус
Серафини
- ХКПродюсер
Ханс
Каноса
- ЭЖПродюсер
Эсмонд
Жэнь
- ДАПродюсер
Джанват
Ариявраромп
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- СВМонтажёр
Скотт
Во
- ТЧОператор
Тони
Чун