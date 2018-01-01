Биография

Гун Цзюнь — китайский актер и модель. Родился в Чэнду 29 ноября 1992 года. Учился в школе с углубленным изучением актерского мастерства и хореографии. С юных лет Гун выделялся своим высоким ростом и яркой внешностью, что открывало ему двери в мир моды и танца. Он активно участвовал в показах моделей и танцевальных мероприятиях. После завершения обучения в школе он решил посвятить свою жизнь актерскому ремеслу и поступить в Нанкинский университет искусств, однако его первая попытка оказалась неудачной. Затем поступил в Шанхайский университет на факультет исполнительских искусств. После завершения учебы Гун Цзюнь активно работал с различными компаниями, выступая в качестве модели, снимаясь в рекламных роликах и участвуя в фотосессиях. Дебют Гун Цзюня в кино состоялся в 2015 году в исторической драме «Мечи». Его персонаж привлек внимание как зрителей, так и критиков. После успешного дебюта Гун начал получать множество предложений на участие в различных проектах, среди которых были романтическая драма «Любовь, потерянная во времени», комедия «Приключения в Токио», боевик «Неудержимый» и костюмированная драма «Бесподобная леди». Настоящий прорыв в карьере Гуна произошел в 2021 году, когда несколько сериалов с его участием стали невероятно популярными, собрав более миллиарда просмотров в Китае. К таким проектам относятся дорамы «Далекие странники», «Фантастическое путешествие на Запад», «Спящий сад» и «Пламенное сердце».