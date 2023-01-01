Далекие странники
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Далекие странники

Далекие странники (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

9.32021, Word of Honor (Shan he ling) 1 сезон
Драмы, Боевики18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двадцать лет назад великими воинами был убит демон по имени Жун Сюань. Ходят слухи, что после него остался огромный склад с оружием, заполучив который можно стать всемогущим. Но чтобы этот склад открыть, нужно найти части стеклянного медальона. Поэтому сейчас все, у кого есть какая-то власть, хотят заполучить эти медальоны.

Наемник Чжоу Цзышу работал на организацию, защищавшую короля. Но потеряв брата, Цзышу уходит в отставку. И именно тогда он встречает Вэнь Кэсина, — воина, с которым они станут близкими друзьями и отправятся на поиски медальона.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb