Далекие странники (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Двадцать лет назад великими воинами был убит демон по имени Жун Сюань. Ходят слухи, что после него остался огромный склад с оружием, заполучив который можно стать всемогущим. Но чтобы этот склад открыть, нужно найти части стеклянного медальона. Поэтому сейчас все, у кого есть какая-то власть, хотят заполучить эти медальоны.



Наемник Чжоу Цзышу работал на организацию, защищавшую короля. Но потеряв брата, Цзышу уходит в отставку. И именно тогда он встречает Вэнь Кэсина, — воина, с которым они станут близкими друзьями и отправятся на поиски медальона.



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