Далекие странники. Сезон 1. Серия 17
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Далекие странники
1-й сезон
17-я серия

Далекие странники (сериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

9.32021, Word of Honor (Shan he ling)
Драмы, Боевики18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чжоу Цзышу оказывается втянут в заговор после того, как оставил пост лидера организации, защищающей королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, сбежавшего из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся друзьями и вместе отправляются на поиски легендарного сокровища.

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Информация

Страна
Китай
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.4 IMDb