Далекие странники (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Чжоу Цзышу оказывается втянут в заговор после того, как оставил пост лидера организации, защищающей королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, сбежавшего из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся друзьями и вместе отправляются на поиски легендарного сокровища.

