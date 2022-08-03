Далекие странники. Сезон 1. Серия 14
Далекие странники
1-й сезон
14-я серия

Далекие странники (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

9.22021, Word of Honor (Shan he ling)
Драма, Боевик18+

О сериале

Чжоу Цзышу оказывается втянут в заговор после того, как оставил пост лидера организации, защищающей королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, сбежавшего из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся друзьями и вместе отправляются на поиски легендарного сокровища.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.3 IMDb