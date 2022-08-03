Семейный бизнес Бланко должен быть идеален — под его контролем находится производство индустриальных весов, а уже скоро должна нагрянуть комиссия, которая решит, давать ли руководителю премию за выдающиеся достижения. Однако за образцово-показательным фасадом скрывается компания, руководитель которой готов идти к успеху по головам и злоупотреблять влиянием ради собственного процветания.

