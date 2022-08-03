Фильм Самый лучший босс (2021)
О фильме
Семейный бизнес Бланко должен быть идеален — под его контролем находится производство индустриальных весов, а уже скоро должна нагрянуть комиссия, которая решит, давать ли руководителю премию за выдающиеся достижения. Однако за образцово-показательным фасадом скрывается компания, руководитель которой готов идти к успеху по головам и злоупотреблять влиянием ради собственного процветания.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Леон Де Араноа
- Актёр
Хавьер
Бардем
- МСАктёр
Маноло
Соло
- АААктриса
Альмудена
Амор
- ОдАктёр
Оскар
де ла Фуэнте
- СААктриса
Сония
Альмарча
- ФААктёр
Фернандо
Альбису
- ТРАктёр
Тарик
Рмили
- РКАктёр
Рафа
Кастехон
- СБАктёр
Сельсо
Бугальо
- ФОАктёр
Франсеск
Орелья
- Сценарист
Фернандо
Леон Де Араноа
- Продюсер
Фернандо
Леон Де Араноа
- ХРПродюсер
Хауме
Роурес
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ФГХудожник
Фернандо
Гарсия
- ПЭОператор
Пау
Эстеве
- СМКомпозитор
Сельтия
Монтес