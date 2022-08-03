Самый лучший босс
Wink
Фильмы
Самый лучший босс
7.32021, El buen patrón
Драма, Комедия115 мин18+

Фильм Самый лучший босс (2021)

О фильме

Семейный бизнес Бланко должен быть идеален — под его контролем находится производство индустриальных весов, а уже скоро должна нагрянуть комиссия, которая решит, давать ли руководителю премию за выдающиеся достижения. Однако за образцово-показательным фасадом скрывается компания, руководитель которой готов идти к успеху по головам и злоупотреблять влиянием ради собственного процветания.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый лучший босс»