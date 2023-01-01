Моя девочка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Суровый охотник мстит за смерть дочери и заводит странные отношения с ее подругой. Якутский триллер «Моя девочка» — фильм, сочетающий в себе традиционный сюжет о мести с сюрреалистичной драмой.



Девушка Майя переезжает из маленькой якутской деревушки в большой город, после чего накладывает на себя руки. Ее отец, охотник по имени Егор, не верит, что дочь решилась на самоубийство просто так — ее наверняка к этому подтолкнули. Покойная является отцу во снах, и он едет на поиски виновников. В этом ему должна помочь молодая официантка Кира, знакомая с Майей. Постепенно между Егором и Кирой начинаются странные, почти запретные отношения, а понимать, что творится вокруг, становится все тяжелее.



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