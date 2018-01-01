Wink
Фильмы
З/Л/О
Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О»

Режиссёры

Мэттью Беттинелли

Режиссёр
Дэвид Брукнер

Режиссёр
Тайлер Джиллетт

Режиссёр
Джастин Мартинес

Режиссёр

Актёры

Кэлвин Ридер

АктёрGary (segment "Tape 56") (в титрах: Calvin Reeder)
Лэйн Хьюз

АктёрZak (segment "Tape 56")
Кентакер Одли

АктёрRox (segment "Tape 56")
Адам Вингард

АктёрBrad (segment "Tape 56")
Фрэнк Стэк

АктёрOld Man (segment "Tape 56")
Сара Бирн

АктрисаAbbey (segment "Tape 56")
Мелисса Ботрайт

АктрисаTabitha (segment "Tape 56")
Саймон Баррет

АктёрSteve (segment "Tape 56")
Эндрю Дроз Палермо

АктёрFifth Thug (segment "Tape 56")
Ханна Файрман

АктрисаLily (segment "Amateur Night")

Сценаристы

Брэд Миска

Сценарист
Саймон Баррет

Сценарист
Дэвид Брукнер

Сценарист
Николас Текоски

Сценарист

Продюсеры

Роксанна Бенжамин

Продюсер
Гари Бинкоу

Продюсер
Брэд Миска

Продюсер
Саймон Баррет

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Воронов

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Татьяна Шарко

Актриса дубляжа
Анатолий Сергеев

Актёр дубляжа

Художники

Рэймонд Карр

Художник
Лэни Фэйт Мари Овертон

Художница

Монтажёры

Мэттью Беттинелли

Монтажёр
Дэвид Брукнер

Монтажёр
Тайлер Джиллетт

Монтажёр
Джо Грессис

Монтажёр

Операторы

Эрик Бранко

Оператор
Тайлер Джиллетт

Оператор
Джастин Мартинес

Оператор
Эндрю Дроз Палермо

Оператор