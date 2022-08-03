My little pony в кино (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Любимые игрушечные герои «Май литл пони» теперь на большом экране. Яркая история о приключениях маленьких лошадок от Джейсона Тиссена. «My Little Pony в кино» (2017) доступен на видеосервисе Wink.
Сюжет мультфильма разворачивается в Эквестрии. Злодей Король Шторм задумал отобрать у милых пони их волшебную силу и даже успел подчинить себе столицу Кантерлот. Отважные герои — Искорка, Рарити, Эпплджек, Пинки Пай, Радуга и Флаттершай — не собираются сидеть сложа копыта. Они отправляются в невероятное путешествие, чтобы остановить Шторма. На пути пони встретятся с волшебными горами, подводными королевствами и даже пиратами на летучем корабле. Каждое новое приключение — это испытание их дружбы на прочность, но именно дружба помогает им не сдаваться и идти вперед.
Этот мультфильм — отличный повод провести время с семьей, посмотреть на забавных персонажей и послушать веселые песни. Мультфильм «My Little Pony в кино» уже ждет вас на Wink.
СтранаКанада, США
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джейсон
Тиссен
- Актриса
Тара
Стронг
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- Актриса
Андреа
Либман
- ТСАктриса
Табита
Сен-Жермен
- КУАктриса
Кэти
Уэслак
- Актриса
Эмили
Блант
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Сиа
- МФСценарист
Майкл
Фогель
- ЛФСценарист
Лорен
Фауст
- БЗСценарист
Бонни
Закерле
- ХАПродюсер
Хевн
Александр
- СДПродюсер
Стивен
Дэвис
- БГПродюсер
Брайан
Голднер
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БОМонтажёр
Браден
Оберсон
- ДИКомпозитор
Дэниэл
Ингрэм