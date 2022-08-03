My little pony в кино (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Любимые игрушечные герои «Май литл пони» теперь на большом экране. Яркая история о приключениях маленьких лошадок от Джейсона Тиссена. «My Little Pony в кино» (2017) доступен на видеосервисе Wink.



Сюжет мультфильма разворачивается в Эквестрии. Злодей Король Шторм задумал отобрать у милых пони их волшебную силу и даже успел подчинить себе столицу Кантерлот. Отважные герои — Искорка, Рарити, Эпплджек, Пинки Пай, Радуга и Флаттершай — не собираются сидеть сложа копыта. Они отправляются в невероятное путешествие, чтобы остановить Шторма. На пути пони встретятся с волшебными горами, подводными королевствами и даже пиратами на летучем корабле. Каждое новое приключение — это испытание их дружбы на прочность, но именно дружба помогает им не сдаваться и идти вперед.



Этот мультфильм — отличный повод провести время с семьей, посмотреть на забавных персонажей и послушать веселые песни.


