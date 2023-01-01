Биография

Эмили Блант — актриса, продюсер. Обладательница премий «Золотой глобус» и «Сатурн». Родилась в Лондоне 23 февраля 1983 года. С детства проявляла интерес к музыке, а сцены из пьес разучивала, чтобы избавиться от заикания. В колледже изучала актерское мастерство, литературу и драматургию. За роль Гвен Кавендиш на сцене Королевского театра Хеймаркет получила звание лучшей начинающей актрисы. В 2003 году Эмили Блант дебютировала в фильме «Мое лето любви». Прорывом для актрисы стала роль ассистентки главного редактора модного журнала в драмеди «Дьявол носит Prada», и позднее Эмили снялась в таких рейтинговых фильмах, как «Молодая Виктория», «Меняющие реальность», «Петля времени», «Грань будущего», «Убийца», «Круиз по джунглям», а также во франшизе «Тихое место». Роль Кэтрин в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» принесла Эмили номинацию на премию «Оскар». Кроме того, Блант озвучивала персонажей таких мультфильмов, как «Гномео и Джульетта», «Зверокрекеры» и «Симпсоны».