Биография

Тара Стронг — американская и канадская актриса. Родилась в городе Торонто в феврале 1973 года. Будущая артистка выросла в семье евреев с русскими корнями. У родителей был свой маленький бизнес — магазин кондитерских изделий и игрушек. Девочка с раннего возраста хотела стать актрисой. Первый выход Тары на сцену состоялся, когда ей было всего 4 года. Позднее она играла в местном еврейском театре, а с 13 лет училась в школе искусств и снималась в кинофильмах. В 1994 году переехала в Соединенные Штаты. Первыми работами юной актрисы были озвученные персонажи мультипликационных фильмов «Еноты» и «Заботливые мишки». Позднее Тара совмещала съемки в кино с озвучивание кинокартин и мультфильмов. На ее счету более трехсот различных проектов, в том числе съемки в телесериалах и озвучивание героев популярных видеоигр. Тара Стронг сыграла роли в картинах «Клерки», «Рыцарь навсегда», «Нас пятеро», «За гранью возможного». Есть в фильмотеке актрисы киноленты, в которых она играет саму себя. В 2020 году на экраны вышло несколько фильмов с участием Стронг. В их числе сериалы «Beverly Hills Broke» и «Скрестив мечи».