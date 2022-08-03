В гостях у Элис
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В гостях у Элис

В гостях у Элис (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Home Again
Драма, Мелодрама93 мин18+

О фильме

Мать-одиночка с двумя детьми после развода начинает новую жизнь в Лос-Анжелесе. Она впускает в дом трех молодых харизматичных парней, которые становятся частью ее странной семьи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В гостях у Элис»