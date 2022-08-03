На трезвую голову (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.12008, Swing Vote
Драма, Комедия113 мин18+
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О фильме
Отец-одиночка Бад – безработный разгильдяй, который хоть как-то держится на плаву благодаря своей не по годам мудрой и организованной дочери Молли. Однажды по воле случая этот аполитичный гражданин оказывается единственным, от кого зависит исход президентских выборов.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДМРежиссёр
Джошуа
Майкл Штерн
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Мадлен
Кэрролл
- Актриса
Пола
Пэттон
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- ЧИАктёр
Чарльз
Истен
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- ДМСценарист
Джошуа
Майкл Штерн
- ДДСценарист
Дэвид
Джаммарко
- Продюсер
Кевин
Костнер
- ДУПродюсер
Джим
Уилсон
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни