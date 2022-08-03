Отец-одиночка Бад – безработный разгильдяй, который хоть как-то держится на плаву благодаря своей не по годам мудрой и организованной дочери Молли. Однажды по воле случая этот аполитичный гражданин оказывается единственным, от кого зависит исход президентских выборов.

