На трезвую голову
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На трезвую голову

На трезвую голову (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.12008, Swing Vote
Драма, Комедия113 мин18+

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О фильме

Отец-одиночка Бад – безработный разгильдяй, который хоть как-то держится на плаву благодаря своей не по годам мудрой и организованной дочери Молли. Однажды по воле случая этот аполитичный гражданин оказывается единственным, от кого зависит исход президентских выборов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На трезвую голову»